Быстрое вступление в Евросоюз увеличит ВВП Украины на 7% – НБУ
Украинская экономика увеличится на 7%, а ВВП на одного человека составит $15 500 в течение десятилетия после вступления страны в Евросоюз при сценарии быстрой реализации всех необходимых реформ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на рассмотренные два сценария евроинтеграции Украины.
По сценарию частичного проведения реформ экономика может расти примерно на 4% в течение 10 лет, а ВВП на одного человека в 2033 году превысит $10 000.
При расчете показателей НБУ учитывал опыт стран, прошедших евроинтеграционный путь.
Так, в странах Центрально-Восточной Европы, присоединившихся к ЕС в 2004 году, уровни производительности труда и ВВП на одного человека в 2003 году были в среднем почти на 10% выше, чем если бы они не имели возможности вступления.
Уже сама перспектива членства в ЕС и соответствующие условия будут стимулировать экономический рост страны еще до официального вступления, а процесс интеграции – внешнюю торговлю и привлечение инвестиций, что усилит институциональную состоятельность страны, считают в НБУ.
Это, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности использования ресурсного потенциала, уменьшению коррупции, углублению рыночной конкуренции.
В Нацбанке добавляют, что украинская экономика постепенно восстанавливается преимущественно благодаря наверстыванию потерь, вызванных полномасштабной агрессией России. Однако устойчивый экономический рост высокими темпами возможен только при устойчивом повышении уровня производительности.
- 22 февраля 2024 года президент Зеленский заявил, что цель Украины – начать переговоры о вступлении в ЕС до июня. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что переговорная рамка будет готова не раньше июня.