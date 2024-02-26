Быстрое вступление в Евросоюз увеличит ВВП Украины на 7% – НБУ

Сама перспектива членства в ЕС стимулирует экономический рост Украины еще до официального вступления

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Украинская экономика увеличится на 7%, а ВВП на одного человека составит $15 500 в течение десятилетия после вступления страны в Евросоюз при сценарии быстрой реализации всех необходимых реформ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на рассмотренные два сценария евроинтеграции Украины.

По сценарию частичного проведения реформ экономика может расти примерно на 4% в течение 10 лет, а ВВП на одного человека в 2033 году превысит $10 000.

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При расчете показателей НБУ учитывал опыт стран, прошедших евроинтеграционный путь.

Так, в странах Центрально-Восточной Европы, присоединившихся к ЕС в 2004 году, уровни производительности труда и ВВП на одного человека в 2003 году были в среднем почти на 10% выше, чем если бы они не имели возможности вступления.

Уже сама перспектива членства в ЕС и соответствующие условия будут стимулировать экономический рост страны еще до официального вступления, а процесс интеграции – внешнюю торговлю и привлечение инвестиций, что усилит институциональную состоятельность страны, считают в НБУ.

Это, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности использования ресурсного потенциала, уменьшению коррупции, углублению рыночной конкуренции.

В Нацбанке добавляют, что украинская экономика постепенно восстанавливается преимущественно благодаря наверстыванию потерь, вызванных полномасштабной агрессией России. Однако устойчивый экономический рост высокими темпами возможен только при устойчивом повышении уровня производительности.

22 февраля 2024 года президент Зеленский заявил, что цель Украины – начать переговоры о вступлении в ЕС до июня. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что переговорная рамка будет готова не раньше июня.

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