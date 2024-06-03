S&P синхронно знизило рейтинги Латвії, Литви та Естонії. Причина – близькість до Росії

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Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings одночасно знизило рейтинг Естонії, Латвії та Литви. Агентство пояснило своє рішення впливом війни в Україні та геополітичними ризиками, пов'язаними із сусідством з Росією, повідомило ERR.

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Рейтинги Литви та Латвії знижено з рівня "A+" до "A", Естонії – з "AA-" до "A+". Прогноз за всіма рейтингами – "стабільний".

"Зниження рейтингу відображає нашу позицію, що вплив війни та регіональні геополітичні ризики в широкому плані вплинуть на економічне зростання Балтійського регіону, а також фінанси та конкурентоспроможність країн у середньотривалій перспективі", – йдеться у повідомленні агентства.

Аналітики також зазначають, що причиною зниження рейтингу Естонії значно більшою мірою могли бути державний борг, що збільшився, бюджетний дефіцит і слабкий стан економіки країни. Водночас рейтинг Естонії, як і раніше, підтримують сильні інститути та сильна економічна та бюджетна політика, як і членство в ЄС та НАТО.

Економічні та фіскальні показники Латвії досі були загалом стійкими до непрямого впливу війни в Україні, але перехід до швидшого зростання економіки та скорочення дефіциту держбюджету можуть сповільнитися через збільшення видатків на пріоритетні сфери – безпеку та оборону.

Балтійські країни – у лідерах з допомоги Україні після початку повномасштабної війни.

Згідно з даними Ukraine Support Tracker донорами України стали 42 країни, а також європейські інституції, МВФ та Світовий банк. У лідерах з допомоги – країни Балтії. За підсумками 2023 року, Естонія надала Україні допомоги на $540 млн, що становить 1,26% від її ВВП. Латвія витратила на підтримку України $510 млн – 1,09% ВВП, а Литва вклала в оборону України 0,95% ВВП – $760 млн.