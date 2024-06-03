S&P синхронно снизило рейтинги Латвии, Литвы и Эстонии. Причина – близость к России

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings одновременно снизило рейтинг Эстонии, Латвии и Литвы. Агентство объяснило свое решение влиянием войны в Украине и геополитическими рисками, связанными с соседством с Россией, сообщило ERR.

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Рейтинги Литвы и Латвии снижены с уровня "A+" до "A", Эстонии – с "AA-" до "A+". Прогноз по всем рейтингам – "стабильный".

"Снижение рейтинга отражает нашу позицию, что влияние войны и региональные геополитические риски в широком плане повлияют на экономический рост Балтийского региона, а также финансы и конкурентоспособность стран в средней перспективе", – говорится в сообщении агентства.

Аналитики также отмечают, что причиной снижения рейтинга Эстонии в значительно большей степени могли быть увеличившийся государственный долг, бюджетный дефицит и слабое состояние экономики страны. В то же время рейтинг Эстонии по-прежнему поддерживают сильные институты и сильная экономическая и бюджетная политика, как и членство в ЕС и НАТО.

Экономические и фискальные показатели Латвии до сих пор были устойчивы к косвенному влиянию войны в Украине, но переход к более быстрому росту экономики и сокращение дефицита госбюджета могут замедлиться из-за увеличения расходов на приоритетные сферы – безопасность и оборону.

Балтийские страны – в лидерах помощи Украине после начала полномасштабной войны.

Согласно данным Ukraine Support Tracker донорами Украины стали 42 страны, а также европейские институции, МВФ и Всемирный банк. В лидерах по помощи – страны Балтии. По итогам 2023 года Эстония предоставила Украине помощь на $540 млн, что составляет 1,26% от ее ВВП. Латвия потратила на поддержку Украины $510 млн – 1,09% ВВП, а Литва вложила в оборону Украины 0,95% ВВП – $760 млн.