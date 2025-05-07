США і Китай домовилися почати торгові переговори: зустрінуться на нейтральній території

Скотт Бессент і Хе Ліфен домовилися про зустріч у Швейцарії. Будуть говорити про деескалацію торгової війни

Фото: EPA

Сполучені Штати Америки й Китай цього тижня почнуть торгові переговори, щоб зменшити напруженість в митному протистоянні.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник США Джеймісон Грір вирушать до Швейцарії для зустрічі з китайською делегацією, яку очолить віцепрем'єр Хе Ліфен, пише Bloomberg.

Це будуть перші офіційні торгові переговори між Китаєм і США після того, як Дональд Трамп оголосив про запровадження штрафних мит у розмірі 145% проти Китаю, на які Пекін відповів 125% митами.

В інтерв'ю Fox News Бессент сказав, що чинні тарифні ставки не є стійкими й фактично означають ембарго.

Переговори, що відбудуться в суботу та неділю, будуть зосереджені на деескалації, а не на великій угоді.

"Ми повинні деескалувати ситуацію, перш ніж рухатися далі. Ми не хочемо розривати економічні зв’язки, ми хочемо справедливої торгівлі", – сказав Бессент.

Припинення торгівлі зі США так само невигідне Китаю, про що свідчить значне скорочення виробничої активності у квітні.

Китайська влада вже почала запроваджувати низку стимулювальних економічних заходів, щоб пом'якшити економічні збитки, спричинені торговою війною, пише Reuters.

Центральний банк КНР вирішив знизити вартість деяких запозичень та зменшує норматив резервування для банків, що має вивільнити 1 трильйон юанів (приблизно $138 мільярдів) ліквідності для економіки.