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США скоротили імпорт товарів із Китаю до 17-річного мінімуму

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 14:49
США скоротили імпорт товарів із Китаю до 17-річного мінімуму - Фото
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Частка китайських товарів у структурі імпорту США скоротилася за підсумками серпня до 14,6% – найнижчого рівня з 2006 року. Про це пише ВВС з посиланням на дані US Census Bureau.

Пік китайського імпорту в США припав на березень 2018 року – 21,8% від усіх товарів, що ввозяться до країни. Після цього президент Дональд Трамп посилив торговельну війну проти Китаю і частка китайських товарів на американському ринку почала поступово зменшуватись.

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Торгова війна зі США призвела до загального спаду світового попиту на товари китайського виробництва.

Експорт Китаю скорочується чотири місяці поспіль. У серпні падіння склало 8,8%, порівняно із серпнем минулого року. Імпорт також знизився на 7,7%.

Китай зіткнувся з низкою проблем після пандемії, включно з кризою на ринку нерухомості та низькими споживчими витратами.

В останні місяці китайська влада запровадила низку заходів щодо підтримки бізнесу та населення.

Центральний банк знизив відсоткові ставки, а банки – відсотки за іпотечними кредитами. Було оголошено й інші заходи: від збільшення пільг із податку на прибуток для населення до зниження мита на торгівлю акціями.

Напередодні публікації даних про торгівлю китайська державна газета The Global Times опублікувала на своєму англомовному сайті статтю, яка критикує негативні коментарі західних політиків та ЗМІ про економіку країни.

"Реальність така, що китайська економіка перебуває на шляху до відновлення з дедалі сильнішими інноваціями та імпульсом зеленого розвитку, хоча економіка постає перед деякими труднощами та проблемами під впливом глобального економічного спаду", – йдеться у статті.

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Роман Бриль
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