Сирія заручилася багатомільярдними інвестиціями з Саудівської Аравії

Саудівська Аравія оголосила про інвестиції в Сирію на $6,4 млрд

Міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх (фото - EPA)

Саудівська Аравія у четвер, 24 липня, оголосила про інвестиції в Сирію у розмірі $6,4 млрд. Про це пише Reuters.

Про угоди повідомив міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх на форумі в Дамаску, назвавши візит "підтвердженням твердої та підтримувальної позиції королівства стосовно братньої Сирії".

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За словами аль-Фаліха, інвестиційні угоди передбачають $2,93 млрд на проєкти у сфері нерухомості та інфраструктури та близько $1,07 млрд – на сектор телекомунікацій та інформаційних технологій.

До компаній, що беруть у них участь, входять телекомунікаційні компанії Saudi Telecom Company (STC) і GO Telecom, компанія цифрової безпеки Elm, фірма кібербезпеки Cipher і компанія Classera, що займається освітніми технологіями.

Аль-Фаліх повідомив, що під час форуму буде підписано 47 угод, у яких візьмуть участь понад 100 компаній.

На заході, запланованому на червень і відкладеному через конфлікт між Іраном та Ізраїлем, аль-Фаліх також оголосив про створення Саудівсько-сирійської ділової ради.

Компанії, багато з яких представляють країни Перської затоки та Туреччину, висловили зацікавленість у відновленні сирійських електрогенерувальних потужностей, доріг, портів та іншої пошкодженої інфраструктури.

Сирія вже підписала з Катаром угоду на постачання електроенергії на суму $7 млрд та угоду на $800 млн із портовою компанією DP World з ОАЕ. Американські компанії також готуються до розробки генерального плану розвитку енергетичного сектора Сирії.

У квітні Саудівська Аравія та Катар оголосили про намір погасити заборгованість Сирії перед Світовим банком, що відкрило можливість нового кредитування.