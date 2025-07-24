Сирія заручилася багатомільярдними інвестиціями з Саудівської Аравії
Саудівська Аравія у четвер, 24 липня, оголосила про інвестиції в Сирію у розмірі $6,4 млрд. Про це пише Reuters.
Про угоди повідомив міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх на форумі в Дамаску, назвавши візит "підтвердженням твердої та підтримувальної позиції королівства стосовно братньої Сирії".
За словами аль-Фаліха, інвестиційні угоди передбачають $2,93 млрд на проєкти у сфері нерухомості та інфраструктури та близько $1,07 млрд – на сектор телекомунікацій та інформаційних технологій.
До компаній, що беруть у них участь, входять телекомунікаційні компанії Saudi Telecom Company (STC) і GO Telecom, компанія цифрової безпеки Elm, фірма кібербезпеки Cipher і компанія Classera, що займається освітніми технологіями.
Аль-Фаліх повідомив, що під час форуму буде підписано 47 угод, у яких візьмуть участь понад 100 компаній.
На заході, запланованому на червень і відкладеному через конфлікт між Іраном та Ізраїлем, аль-Фаліх також оголосив про створення Саудівсько-сирійської ділової ради.
Компанії, багато з яких представляють країни Перської затоки та Туреччину, висловили зацікавленість у відновленні сирійських електрогенерувальних потужностей, доріг, портів та іншої пошкодженої інфраструктури.
Сирія вже підписала з Катаром угоду на постачання електроенергії на суму $7 млрд та угоду на $800 млн із портовою компанією DP World з ОАЕ. Американські компанії також готуються до розробки генерального плану розвитку енергетичного сектора Сирії.
У квітні Саудівська Аравія та Катар оголосили про намір погасити заборгованість Сирії перед Світовим банком, що відкрило можливість нового кредитування.
- Після майже 25 років при владі Башар Асад утік до Росії в грудні 2024 року, коли опозиційні сили захопили більшу частину країни й увійшли до Дамаска. Тепер Сирією керує новий президент Ахмад аль-Шараа, більш відомий як Абу Мохаммед аль-Джолані.
- Санкції проти Сирії діяли 14 років – з 2011 року, коли Захід вирішив призупинити всю двосторонню співпрацю з режимом Башара Асада.
- У лютому 2025 року Європейський Союз оголосив про скасування низки економічних санкцій проти Сирії. Зміни торкнулися транспортного, енергетичного й банківського секторів.
- У травні під час перебування у Саудівській Аравії про плани скасувати санкції з Сирії заявив президент США Дональд Трамп. Остаточно американські обмеження було скасовано 1 липня.
- 19 червня Центральний банк Сирії заявив про перший за 14 років міжнародний переказ через SWIFT.
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