"Тепер двері відкрито". Сирія вперше за 14 років здійснила міжнародний переказ через SWIFT
Сирія цього тижня вперше з початку громадянської війни, яка триває вже 14 років, здійснила міжнародний банківський переказ через платіжну систему SWIFT. Про це повідомив голова Центрального банку Сирії Абделькадер Хусріє в інтерв’ю агентству Reuters.
За його словами, у неділю відбулася пряма комерційна транзакція між сирійським та італійським банками.
"Тепер двері відкрито для нових подібних операцій", – зазначив Хусріє.
Цей переказ став знаковим кроком у спробах Сирії повернутися до глобальної фінансової системи після багаторічної ізоляції, спричиненої війною та міжнародними санкціями.
Санкції проти Сирії діяли 14 років – з 2011 року, коли Захід вирішив призупинити всю двосторонню співпрацю з режимом Башара аль-Асада.
Ситуація змінилася у лютому 2025 року, і вже в травні з Сирії почали знімати економічні санкції.
- 9 червня повідомлялося, що нове керівництво Сирії на чолі з Ахмедом аш-Шараа розраховує найближчим часом під'єднати фінансову систему країни до міжнародної платіжної системи SWIFT.