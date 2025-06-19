"Тепер двері відкрито". Сирія вперше за 14 років здійснила міжнародний переказ через SWIFT

Центральний банк Сирії заявив про перший за 14 років міжнародний переказ через SWIFT

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Сирія цього тижня вперше з початку громадянської війни, яка триває вже 14 років, здійснила міжнародний банківський переказ через платіжну систему SWIFT. Про це повідомив голова Центрального банку Сирії Абделькадер Хусріє в інтерв’ю агентству Reuters.

За його словами, у неділю відбулася пряма комерційна транзакція між сирійським та італійським банками.

"Тепер двері відкрито для нових подібних операцій", – зазначив Хусріє.

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Цей переказ став знаковим кроком у спробах Сирії повернутися до глобальної фінансової системи після багаторічної ізоляції, спричиненої війною та міжнародними санкціями.

Санкції проти Сирії діяли 14 років – з 2011 року, коли Захід вирішив призупинити всю двосторонню співпрацю з режимом Башара аль-Асада.

Ситуація змінилася у лютому 2025 року, і вже в травні з Сирії почали знімати економічні санкції.