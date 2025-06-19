"Теперь дверь открыта". Сирия впервые за 14 лет провела международный перевод через SWIFT
Сирия на этой неделе впервые с начала гражданской войны, которая длится уже 14 лет, осуществила международный банковский перевод через платежную систему SWIFT. Об этом сообщил глава Центрального банка Сирии Абделькадер Хусрие в интервью агентству Reuters.
По его словам, в воскресенье прошла прямая коммерческая транзакция между сирийским и итальянским банками.
"Теперь дверь открыта для новых подобных операций", – отметил Хусрие.
Этот перевод стал знаковым шагом в попытках Сирии вернуться в глобальную финансовую систему после многолетней изоляции, вызванной войной и международными санкциями.
Санкции против Сирии действовали 14 лет – с 2011 года, когда Запад решил приостановить все двустороннее сотрудничество с режимом Башара аль-Асада.
Ситуация изменилась в феврале 2025 года, и уже в мае с Сирии начали снимать экономические санкции.
- 9 июня сообщалось, что новое руководство Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа рассчитывает в ближайшее время подключить финансовую систему страны к международной платежной системе SWIFT.