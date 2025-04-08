Трамп відхилив пропозицію ЄС про обнулення тарифів: Цього недостатньо
Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію Європейського Союзу про обнулення тарифів ("zero for zero tariffs") на автомобілі та промислові товари.
На пресконференції в Білому домі під час візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу він сказав, що "цього недостатньо".
Трамп вважає, нібито Євросоюз був дуже несправедливим до США в питанні торгівлі.
Він сказав, що європейські компанії продають мільйони автомобілів (Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW) в США, тоді як американські автомобілі практично не продаються в ЄС. Трамп також згадав про торговий дефіцит США з ЄС у розмірі $350 млрд і сказав, що, на його думку, ЄС повинен купити американські енергоресурси на цю суму, щоб збалансувати цей дефіцит.
"У нас дефіцит з Європейським Союзом у $350 млрд, але він швидко зникне. Один зі способів, за допомогою якого цей дефіцит може легко і швидко зникнути, — вони змушені будуть купувати енергію у нас, тому що вона їм потрібна. Ми можемо покрити $350 млрд за один тиждень. Вони мають купувати й зобов'язатися купувати таку кількість енергії", – сказав Трамп.
Президент США сказав, що торгові відносини з Євросоюзом є несправедливими й мають бути змінені, щоб стати взаємно вигідними.
- 7 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що ЄС запропонував Сполученим Штатам Америки взаємні нульові мита на промислові товари. Але ЄС також готовий вжити заходів у відповідь і захистити себе від непрямих наслідків, пов'язаних із переорієнтацією торгівлі.
- Виконувач обов'язків міністра економіки Роберт Габек вважає, що Євросоюз має відповісти силою на трампівські залякування.
- Перша відповідь від ЄС на мита США очікується уже 9 квітня.