Трамп відхилив пропозицію ЄС про обнулення тарифів: Цього недостатньо

Дональд Трамп у Білому домі (Фото: EPA / YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію Європейського Союзу про обнулення тарифів ("zero for zero tariffs") на автомобілі та промислові товари.

На пресконференції в Білому домі під час візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу він сказав, що "цього недостатньо".

Трамп вважає, нібито Євросоюз був дуже несправедливим до США в питанні торгівлі.

Він сказав, що європейські компанії продають мільйони автомобілів (Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW) в США, тоді як американські автомобілі практично не продаються в ЄС. Трамп також згадав про торговий дефіцит США з ЄС у розмірі $350 млрд і сказав, що, на його думку, ЄС повинен купити американські енергоресурси на цю суму, щоб збалансувати цей дефіцит.

"У нас дефіцит з Європейським Союзом у $350 млрд, але він швидко зникне. Один зі способів, за допомогою якого цей дефіцит може легко і швидко зникнути, — вони змушені будуть купувати енергію у нас, тому що вона їм потрібна. Ми можемо покрити $350 млрд за один тиждень. Вони мають купувати й зобов'язатися купувати таку кількість енергії", – сказав Трамп.

Президент США сказав, що торгові відносини з Євросоюзом є несправедливими й мають бути змінені, щоб стати взаємно вигідними.