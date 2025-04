Трамп отклонил предложение ЕС об обнулении тарифов: Этого недостаточно

Дональд Трамп в Белом доме (Фото: EPA / YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Европейского Союза об обнулении тарифов ("zero for zero tariffs") на автомобили и промышленные товары.

На пресс-конференции в Белом доме во время визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху он сказал, что "этого недостаточно".

Трамп считает, что Евросоюз был очень несправедливым к США в вопросе торговли.

Он сказал, что европейские компании продают миллионы автомобилей (Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW) в США, в то время как американские автомобили практически не продаются в ЕС. Трамп также упомянул о торговом дефиците США с ЕС в размере $350 млрд и сказал, что, по его мнению, ЕС должен купить американские энергоресурсы на эту сумму, чтобы сбалансировать этот дефицит.

"У нас дефицит с Европейским Союзом в $350 млрд, но он быстро исчезнет. Один из способов, с помощью которого этот дефицит может легко и быстро исчезнуть, — они вынуждены будут покупать энергию у нас, потому что она им нужна. Мы можем покрыть $350 млрд за одну неделю. Они должны покупать и обязаться покупать такое количество энергии", — сказал Трамп.

Президент США сказал, что торговые отношения с Евросоюзом несправедливы и должны быть изменены, чтобы стать взаимно выгодными.