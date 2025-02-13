Центр обслуговування платників податків у Харкові перемістили в метро – фото

Перший в Україні ЦОП відкрили на станції метро "Наукова" у Харкові

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

На станції метро "Наукова" у Харкові відкрили першу в Україні підземну секцію Центру обслуговування платників (ЦОП). Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

Це спільна ініціатива Державної податкової служби та міської влади Харкова.

"Відтепер харків’яни зможуть отримувати там адміністративні послуги навіть під час повітряної тривоги", – зазначили у Харківській міськраді.

Фото: Харківська міська рада

У підземному ЦОПі облаштували два робочі місця, де надаватимуть послуги, пов’язані з веденням державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а також із виданням ліцензій на підакцизні товари.

Як уточнив голова Податкової, тут можна отримати найпопулярніші послуги:

→ видавання картки платника податків;

→ внесення до паспорта (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

→ внесення відмітки про можливість здійснення платежів за серією та номером паспорта;

→ отримання відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи та сплачені податки.

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

У разі потреби перелік послуг планують збільшувати.

Ще один такий центр у Харкові невдовзі відкриють на станції метро "Ярослава Мудрого".