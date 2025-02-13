Центр обслуговування платників податків у Харкові перемістили в метро – фото
На станції метро "Наукова" у Харкові відкрили першу в Україні підземну секцію Центру обслуговування платників (ЦОП). Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
Це спільна ініціатива Державної податкової служби та міської влади Харкова.
"Відтепер харків’яни зможуть отримувати там адміністративні послуги навіть під час повітряної тривоги", – зазначили у Харківській міськраді.
У підземному ЦОПі облаштували два робочі місця, де надаватимуть послуги, пов’язані з веденням державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а також із виданням ліцензій на підакцизні товари.
Як уточнив голова Податкової, тут можна отримати найпопулярніші послуги:
→ видавання картки платника податків;
→ внесення до паспорта (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
→ внесення відмітки про можливість здійснення платежів за серією та номером паспорта;
→ отримання відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи та сплачені податки.
У разі потреби перелік послуг планують збільшувати.
Ще один такий центр у Харкові невдовзі відкриють на станції метро "Ярослава Мудрого".
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