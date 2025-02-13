Центр обслуживания налогоплательщиков в Харькове переместили в метро – фото

Первый в Украине ЦОП открыли на станции метро "Наукова" в Харькове

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

На станции метро "Наукова" в Харькове открыли первую в Украине подземную секцию Центра обслуживания налогоплательщиков (ЦОП). Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

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Фото: Руслан Кравченко / Facebook

Это совместная инициатива Государственной налоговой службы и городских властей Харькова.

"Отныне харьковчане смогут получать там административные услуги даже во время воздушной тревоги", – отметили в Харьковском горсовете.

Фото: Харьковский городской совет

В подземном ЦОП обустроили два рабочих места, где будут предоставлять услуги, связанные с ведением государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков, а также с выдачей лицензий на подакцизные товары.

Как уточнил глава Налоговой, здесь можно получить самые популярные услуги:

→ выдача карты налогоплательщика;

→ внесение в паспорт (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

→ внесение отметки о возможности осуществления платежей по серии и номеру паспорта;

→ получение сведений из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о доходах и уплаченных налогах.

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

В случае необходимости перечень услуг планируется увеличивать.

Еще один такой центр в Харькове откроют на станции метро "Ярослава Мудрого".