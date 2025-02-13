Центр обслуживания налогоплательщиков в Харькове переместили в метро – фото
На станции метро "Наукова" в Харькове открыли первую в Украине подземную секцию Центра обслуживания налогоплательщиков (ЦОП). Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
Это совместная инициатива Государственной налоговой службы и городских властей Харькова.
"Отныне харьковчане смогут получать там административные услуги даже во время воздушной тревоги", – отметили в Харьковском горсовете.
В подземном ЦОП обустроили два рабочих места, где будут предоставлять услуги, связанные с ведением государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков, а также с выдачей лицензий на подакцизные товары.
Как уточнил глава Налоговой, здесь можно получить самые популярные услуги:
→ выдача карты налогоплательщика;
→ внесение в паспорт (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
→ внесение отметки о возможности осуществления платежей по серии и номеру паспорта;
→ получение сведений из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о доходах и уплаченных налогах.
В случае необходимости перечень услуг планируется увеличивать.
Еще один такой центр в Харькове откроют на станции метро "Ярослава Мудрого".
- В апреле 2024 года в Харькове под землю переместили сервисный центр МВД. Он первым в Украине начал обслуживать граждан в укрытии.
- В январе 2025 года в Харькове открыли вторую подземную школу, в которой пока могут обучаться 750 детей. Когда будет завершена вторая очередь строительства, школа сможет принять около 1000 учеников.