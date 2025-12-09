У Китаї за хабарництво стратили колишнього керівника великої фінкомпанії

Офіс China Huarong у Пекіні. Фото: Вікіпедія

У Китаї стратили колишнього генерального директора фінансової компанії China Huarong International Holdings Бай Тяньхуея, засудженого за хабарництво, повідомило державне агентство Сіньхуа.

Згідно з вироком, ухваленим у травні 2024 року, Бай був засуджений до смертної кари з довічним позбавленням політичних прав, конфіскацією всього особистого майна та поверненням усіх незаконно отриманих коштів до державного бюджету.

Читайте також У Китаї після конфліктів з владою зникають мільярдери: список найвідоміших

Під час перегляду справи Верховний народний суд Китаю встановив, що в період 2014 – 2018 років Бай, використовуючи різні посади, надавав іншим особам сприяння у придбанні проєктів і корпоративному фінансуванні, незаконно отримавши хабарі на загальну суму 1,1 млрд юанів (приблизно $157 млн).

China Huarong – одна з найбільших фінансових компаній з управління активами у Китаї за розміром активів, вона спеціалізується на управлінні проблемними боргами. Це одна з чотирьох компаній з управління активами, започаткованих урядом КНР у 1999 році у відповідь на Азійську фінансову кризу 1997 року. У 2024 році її перейменували в China CITIC.

Бай Тяньхуей став уже другим топменеджером з Huarong, якого засудили до смертної кари.

Лай Сяомін, колишній голова ради директорів China Huarong, був страчений у січні 2021 року після того, як суд визнав його винним в отриманні хабарів на загальну суму 1,78 млрд юанів ($251 млн) у період 2008 – 2018 років.