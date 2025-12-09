У Китаї за хабарництво стратили колишнього керівника великої фінкомпанії
У Китаї стратили колишнього генерального директора фінансової компанії China Huarong International Holdings Бай Тяньхуея, засудженого за хабарництво, повідомило державне агентство Сіньхуа.
Згідно з вироком, ухваленим у травні 2024 року, Бай був засуджений до смертної кари з довічним позбавленням політичних прав, конфіскацією всього особистого майна та поверненням усіх незаконно отриманих коштів до державного бюджету.
Під час перегляду справи Верховний народний суд Китаю встановив, що в період 2014 – 2018 років Бай, використовуючи різні посади, надавав іншим особам сприяння у придбанні проєктів і корпоративному фінансуванні, незаконно отримавши хабарі на загальну суму 1,1 млрд юанів (приблизно $157 млн).
China Huarong – одна з найбільших фінансових компаній з управління активами у Китаї за розміром активів, вона спеціалізується на управлінні проблемними боргами. Це одна з чотирьох компаній з управління активами, започаткованих урядом КНР у 1999 році у відповідь на Азійську фінансову кризу 1997 року. У 2024 році її перейменували в China CITIC.
Бай Тяньхуей став уже другим топменеджером з Huarong, якого засудили до смертної кари.
Лай Сяомін, колишній голова ради директорів China Huarong, був страчений у січні 2021 року після того, як суд визнав його винним в отриманні хабарів на загальну суму 1,78 млрд юанів ($251 млн) у період 2008 – 2018 років.
- На початку 2025 року верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк повідомив, що кількість страт у світі за попередні два роки значно зросла. За останніми даними ООН, у 2023 році було здійснено 1153 страти у 16 країнах – це на 31% більше, ніж у 2022 році, і найвищий показник за останні вісім років.
- Цифри ООН не враховують Китай, де немає прозорої статистики щодо смертної кари.
