В Китае за взяточничество казнили бывшего руководителя крупной финкомпании

Офис China Huarong в Пекине. Фото: Википедия

В Китае казнили бывшего генерального директора финансовой компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, осужденного за взяточничество, сообщило государственное агентство Синьхуа.

Согласно приговору, вынесенному в мае 2024 года, Бай был приговорен к смертной казни с пожизненным лишением политических прав, конфискацией всего личного имущества и возвращением всех незаконно полученных средств в государственный бюджет.

Читайте также В Китае после конфликтов с властями исчезают миллиардеры: список самых известных

Во время пересмотра дела Верховный народный суд Китая установил, что в период с 2014 по 2018 год Бай, используя различные должности, оказывал другим лицам содействие в приобретении проектов и корпоративном финансировании, незаконно получив взятки на общую сумму 1,1 млрд юаней (примерно $157 млн).

China Huarong – одна из крупнейших финансовых компаний по управлению активами в Китае по размеру активов, она специализируется на управлении проблемными долгами. Это одна из четырех компаний по управлению активами, основанных правительством КНР в 1999 году в ответ на Азиатский финансовый кризис 1997 года. В 2024 году ее переименовали в China CITIC.

Бай Тяньхуэй стал уже вторым топ-менеджером из Huarong, которого приговорили к смертной казни.

Лай Сяомин, бывший глава совета директоров China Huarong, был казнен в январе 2021 года после того, как суд признал его виновным в получении взяток на общую сумму 1,78 млрд юаней ($251 млн) в период 2008 – 2018 годов.