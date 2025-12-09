В Китае за взяточничество казнили бывшего руководителя крупной финкомпании
В Китае казнили бывшего генерального директора финансовой компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, осужденного за взяточничество, сообщило государственное агентство Синьхуа.
Согласно приговору, вынесенному в мае 2024 года, Бай был приговорен к смертной казни с пожизненным лишением политических прав, конфискацией всего личного имущества и возвращением всех незаконно полученных средств в государственный бюджет.
Во время пересмотра дела Верховный народный суд Китая установил, что в период с 2014 по 2018 год Бай, используя различные должности, оказывал другим лицам содействие в приобретении проектов и корпоративном финансировании, незаконно получив взятки на общую сумму 1,1 млрд юаней (примерно $157 млн).
China Huarong – одна из крупнейших финансовых компаний по управлению активами в Китае по размеру активов, она специализируется на управлении проблемными долгами. Это одна из четырех компаний по управлению активами, основанных правительством КНР в 1999 году в ответ на Азиатский финансовый кризис 1997 года. В 2024 году ее переименовали в China CITIC.
Бай Тяньхуэй стал уже вторым топ-менеджером из Huarong, которого приговорили к смертной казни.
Лай Сяомин, бывший глава совета директоров China Huarong, был казнен в январе 2021 года после того, как суд признал его виновным в получении взяток на общую сумму 1,78 млрд юаней ($251 млн) в период 2008 – 2018 годов.
- В начале 2025 года верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что количество казней в мире за предыдущие два года значительно возросло. По последним данным ООН, в 2023 году было совершено 1153 казни в 16 странах – это на 31% больше, чем в 2022 году, и самый высокий показатель за последние восемь лет.
- Цифры ООН не учитывают Китай, где нет прозрачной статистики относительно смертной казни.
