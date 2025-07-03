У НБУ розповіли, чи варто очікувати подальшого зростання курсу євро: залежить від долара

Подальші зміни курсу гривні до євро в Україні насамперед залежатимуть від того, як коливатиметься співвідношення долара до євро на міжнародних фінансових ринках. Про це заявили у Національному банку України на запит LIGA.net.

"А на цю валютну пару, своєю чергою, впливатимуть макроекономічні умови та геополітична ситуація в США і ЄС – зокрема, курс монетарної політики, який обиратимуть Федеральна резервна система та Європейський центробанк", – заявив регулятор.