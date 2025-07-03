В НБУ рассказали, следует ли ожидать дальнейшего роста курса евро: зависит от доллара
Фото: EPA

Дальнейшие изменения курса гривни к евро в Украине будут зависеть прежде всего от того, как будет колебаться соотношение доллара к евро на международных финансовых рынках. Об этом заявили в Национальном банке Украины в ответ на запрос LIGA.net.

"На эту валютную пару, в свою очередь, будут влиять макроэкономические условия и геополитическая ситуация в США и ЕС, в частности курс монетарной политики, который выберут Федеральная резервная система и Европейский центральный банк", – заявил регулятор.

Читайте также
Почему резко подорожал курс евро к гривне: объяснение НБУ

Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку
Уже подписались?