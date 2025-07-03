Почему евро резко подорожал к гривне: объяснение НБУ

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Официальный курс евро в Украине впервые превысил отметку в 49 грн. Главным фактором стало ослабление доллара США по отношению к другим валютам, в частности к евро. Это обусловлено изменениями во внутренней и внешней политике США. Об этом заявили в Национальном банке Украины в ответ на запрос LIGA.net.

"В то же время основное влияние оказывает не столько усиление торговых противостояний, сколько ощутимый рост неопределенности, что уже сказалось на деловых ожиданиях в отдельных регионах. В результате на фоне умеренных изменений курса гривни к доллару, к евро она ослабла из-за колебаний курса евро к доллару", – сообщили в Нацбанке.

Регулятор также подчеркивает: внутренние факторы, такие как платежный баланс и спрос на валюту, влияют на курс гривни, но курс официально формируется на основе доллара США, который остается основной валютой для межбанковских торгов.

"В Украине валютой, определяющей курс гривни, является доллар США. Поэтому когда речь идет об официальном курсе гривни к доллару, он определяется на основе торгов на межбанковском валютном рынке. Курс наличных, соответственно, отражает результат взаимодействия спроса и предложения доллара США на сегменте рынка наличной валюты", – говорится в сообщении.

НБУ указывает, что на валютный курс влияют как внутренние экономические показатели, так и внешние глобальные процессы, а стабильность рынка поддерживается благодаря активной политике регулятора.

"Влияние глобальных валютных трендов на внутренний рынок, хотя и несколько снизилось (в частности из-за последствий войны и введения ограничений на движение капитала), но все еще наблюдается. Это видно по текущей динамике курса гривни к евро, который, как и курс гривни к другим валютам, определяется на основе кросс-курсов", – добавили в Нацбанке.

По состоянию на 3 июля НБУ установил курс евро к гривне на уровне 49,1 грн.