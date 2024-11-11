У похоронних бюро хочуть забрати податкові пільги для демонополізації ринку

У парламенті обговорюють зміни до податкового законодавства для ринку ритуальних послуг

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Українські народні депутати пропонують внести зміни до Податкового кодексу, які вплинуть на сферу ритуальних послуг.

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Законопроєкт № 12189 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг" передбачає реформування цього ринку для створення більш конкурентного середовища, що, за задумом авторів, сприятиме покращенню якості та сервісу таких послуг.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, який зареєстрували 8 листопада, сьогоднішня модель регулювання ринку ритуальних послуг потребує оновлення.

Законодавці вважають, що деякі положення чинного закону не відповідають сучасним умовам і заважають ефективно працювати як державним, так і приватним компаніям.

Що зміниться?

Скасування податкових пільг: Пропонується скасувати податкові пільги для державних і комунальних служб у цій галузі. Зокрема, йдеться про скасування звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) на похоронні послуги та товари, що надають державні структури. Відмова від спрощеного оподаткування: Постачальники ритуальних послуг більше не зможуть користуватися спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності.

Автори законопроєкту вважають, що ці зміни дозволять створити рівні умови для всіх компаній на ринку, що підвищить рівень конкуренції. Зрештою, це може призвести до покращення якості ритуальних послуг завдяки конкуренції та впровадженню інновацій.

У разі ухвалення законопроєкту, ринок ритуальних послуг може відкритися для приватних компаній, які зможуть інвестувати у нові об'єкти, такі як приватні кладовища або крематорії. Водночас державний бюджет не зазнає додаткових витрат на реалізацію цієї реформи, а зміни мають позитивно вплинути на споживачів завдяки розширенню спектра послуг і підвищенню їхньої якості.