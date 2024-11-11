У похоронных бюро хотят забрать налоговые льготы для демонополизации рынка
Украинские народные депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, которые повлияют на сферу ритуальных услуг.
Законопроект № 12189 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения ритуальных услуг" предусматривает реформирование этого рынка для создания более конкурентной среды, что, по замыслу авторов, будет способствовать улучшению качества и сервиса таких услуг.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, зарегистрированному 8 ноября, сегодняшняя модель регулирования рынка ритуальных услуг нуждается в обновлении.
Законодатели считают, что некоторые положения существующего закона не отвечают современным условиям и мешают эффективно работать как государственным, так и частным компаниям.
Что изменится?
- Отмена налоговых льгот: Предлагается отменить налоговые льготы для государственных и коммунальных служб в этой области. В частности, речь идет об отмене освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) на похоронные услуги и товары, предоставляемые государственными структурами.
- Отказ от упрощенного налогообложения: Поставщики ритуальных услуг больше не смогут воспользоваться упрощенной системой налогообложения, учета и отчетности.
Авторы законопроекта считают, что эти изменения позволят создать равные условия для всех компаний на рынке, что повысит уровень конкуренции. Это может привести к улучшению качества ритуальных услуг благодаря конкуренции и внедрению инноваций.
В случае принятия законопроекта рынок ритуальных услуг может открыться для частных компаний, которые смогут инвестировать в новые объекты, такие как частные кладбища или крематории. В то же время, государственный бюджет не понесет дополнительных расходов на реализацию этой реформы, а изменения должны положительно повлиять на потребителей благодаря расширению спектра услуг и повышению их качества.
- В Украине рынок погребальных услуг монополизирован коммунальными предприятиями. Ведущую роль в организации захоронений играют органы местного самоуправления, отвечающие за содержание кладбищ и образующие ритуальные службы. Предоставлять ритуальные услуги могут и частные операторы, если заключат договор с местными властями или коммунальной ритуальной службой.
- Годовой объем ритуальных услуг в Украине, по оценке Минрегиона по состоянию на 2018 год, составил около 3 млрд грн.