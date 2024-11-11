У похоронных бюро хотят забрать налоговые льготы для демонополизации рынка

В парламенте обсуждают изменения в налоговое законодательство для рынка ритуальных услуг

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Украинские народные депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, которые повлияют на сферу ритуальных услуг.

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Законопроект № 12189 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения ритуальных услуг" предусматривает реформирование этого рынка для создания более конкурентной среды, что, по замыслу авторов, будет способствовать улучшению качества и сервиса таких услуг.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, зарегистрированному 8 ноября, сегодняшняя модель регулирования рынка ритуальных услуг нуждается в обновлении.

Законодатели считают, что некоторые положения существующего закона не отвечают современным условиям и мешают эффективно работать как государственным, так и частным компаниям.

Что изменится?

Отмена налоговых льгот: Предлагается отменить налоговые льготы для государственных и коммунальных служб в этой области. В частности, речь идет об отмене освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) на похоронные услуги и товары, предоставляемые государственными структурами. Отказ от упрощенного налогообложения: Поставщики ритуальных услуг больше не смогут воспользоваться упрощенной системой налогообложения, учета и отчетности.

Авторы законопроекта считают, что эти изменения позволят создать равные условия для всех компаний на рынке, что повысит уровень конкуренции. Это может привести к улучшению качества ритуальных услуг благодаря конкуренции и внедрению инноваций.

В случае принятия законопроекта рынок ритуальных услуг может открыться для частных компаний, которые смогут инвестировать в новые объекты, такие как частные кладбища или крематории. В то же время, государственный бюджет не понесет дополнительных расходов на реализацию этой реформы, а изменения должны положительно повлиять на потребителей благодаря расширению спектра услуг и повышению их качества.