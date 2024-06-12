У ЄС під загрозою бідності 94 млн людей. Найменше таких у Чехії та Польщі — Євростат

Найбільше людей під загрозою бідності в ЄС – у Румунії, Болгарії, Іспанії та Греції

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У Європейському Союзі 94,6 мільйона осіб (21% населення) перебували під загрозою бідності чи соціальної ізоляції у 2023 році. Про це свідчать дані Євростату.

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Це люди, які жили в домогосподарствах, що мають хоча б один із трьох ризиків бідності та соціальної ізоляції: ризик бідності, важка матеріальна ситуація та соціальні складнощі, або проживання в сім'ї з дуже низькою інтенсивністю праці.

Показник трохи знизився порівняно з 2022 роком (95,3 млн, 22% населення).

Частина людей, яким загрожує бідність чи соціальна ізоляція, у 2023 році варіювалася у різних країнах ЄС.

Найвищі значення були зареєстровані у Румунії (32%), Болгарії (30%), Іспанії (27%) та Греції (26%).

Найнижчі частки були зафіксовані у Чехії (12%), Словенії (14%), Фінляндії та Польщі (обидві по 16%).

У ЄС вважається загрозою бідності дохід на рівні 60 % національного медіанного еквівалентного доходу після соціальних виплат.

Під тяжкою матеріальною ситуацією та соціальними складнощами мається на увазі відсутність необхідних та бажаних предметів для ведення адекватного життя.

Показник осіб, які проживають у домогосподарствах з дуже низькою інтенсивністю праці, визначається як кількість осіб, які проживають у домогосподарстві, де члени працездатного віку відпрацювали робочий час, що дорівнює або менше ніж 20% від їхнього загального потенціалу робочого часу протягом попереднього року.

Євросоюз затвердив політику до 2030 року, згідно з якою кількість людей під загрозою бідності має скоротитися на 15 млн осіб.

1 травня 2023 року Світовий банк заявив, що в Україні понад 7 млн людей опинилися за межею бідності через війну.

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