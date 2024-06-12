В ЕС под угрозой бедности 94 млн человек. Меньше всего таких в Чехии и Польше — Евростат

Больше всего людей под угрозой бедности в ЕС – в Румынии, Болгарии, Испании и Греции

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В Европейском Союзе 94,6 миллиона человек (21% населения) находились под угрозой бедности или социальной изоляции в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Это люди, которые жили в домохозяйствах, испытывающих хотя бы один из трех рисков бедности и социальной изоляции: риск бедности, тяжелая материальная ситуация и социальные лишения, или проживание в семье с очень низкой интенсивностью труда.

Показатель незначительно снизился по сравнению с 2022 годом (95,3 млн, 22% населения).

Доли людей, которым грозит бедность или социальная изоляция, в 2023 году варьировались в разных странах ЕС.

Самые высокие значения были зарегистрированы в Румынии (32%), Болгарии (30%), Испании (27%) и Греции (26%).

Самые низкие доли были зафиксированы в Чехии (12%), Словении (14%), Финляндии и Польше (обе по 16%).

В ЕС считается угрозой бедности доход на уровне 60 % национального медианного эквивалентного располагаемого дохода после социальных выплат.

Под тяжелой материальной ситуацией и социальными лишениями подразумевается отсутствие необходимых и желательных предметов для ведения адекватной жизни.

Показатель лиц, проживающих в домохозяйствах с очень низкой интенсивностью труда, определяется как число лиц, проживающих в домохозяйстве, где члены трудоспособного возраста отработали рабочее время, равное или менее 20% от их общего потенциала рабочего времени в течение предыдущего года.

Евросоюз утвердил политику до 2030 года согласно котрой количество людей под угрозой бедности должно сократится на 15 млн человек.

1 мая 2023 года Всемирный банк заявил, что в Украине более 7 млн человек оказались за чертой бедности из-за войны.

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