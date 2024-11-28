Учасник схеми продажу будівель держкіностудії перерахував ЗСУ 10 млн грн. Пішов на угоду

Ексдиректор компанії визнав провину та перерахував 10 млн грн на ЗСУ

Фото - Генштаб ЗСУ

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок щодо колишнього директора ТОВ "Вест Прайт" Олександра Радька, застосувавши новий механізм укладення угод зі слідством у корупційних справах. Про це інформує Центр протидії корупції.

НАБУ та САП звинувачували Радька у пособництві під час схеми із заволодіння нерухомістю держпідприємства "Національна кінематека України" вартістю майже 42 млн грн. Після екстрадиції з Польщі у вересні 2024 року він пішов на угоду зі слідством, визнав провину та викрив одного з організаторів корупційної схеми.

У межах угоди Радько перерахував 10 млн грн застави до фонду "Повернись живим", отримав умовний термін на чотири роки з іспитовим строком у три роки, штраф і заборону обіймати певні посади.

Це вже п'ята угода у справі Нацкінематики, де фігурують дев'ять осіб, включно з колишньою заступницею міністра культури Тамарою Мазар.

Четверо інших підозрюваних раніше уклали угоди зі слідством, дали викривальні покази та перерахували понад 43 млн грн на підтримку ЗСУ.

Матеріали, зібрані НАБУ та САП, дозволили через суди скасувати аукціон із продажу майна "Нацкінематики" та повернути нерухомість у державну власність.

Що відомо про справу

У лютому 2023 року НАБУ та САП повідомили семи особам про підозру в заволодінні нерухомістю ДП НКУ. Йшлося про 14 будівель і споруд на околиці Києва. Орієнтовна вартість майна – майже 42 млн грн.

Серед підозрюваних були заступник міністра культури, начальник управління Мінкульту, керівники ДП НКУ, бізнесмени.

Ще у 2015 році в суді було відкрито справу про банкрутство ДП НКУ. Користуючись важким фінансовим становищем держпідприємства, учасники схеми розробили план санації, щоб у результаті заволодіти будівлями кіностудії.

У підсумку було проведено аукціон, у якому перемогла заздалегідь визначена компанія.

Зібрані під час розслідування НАБУ та САП матеріали стали підставою для скасування Господарським судом Києва результатів аукціону.

Національна кінематека України (до 1992 "ТО документальних і наукових фільмів студії "Київнаукфільм") — державна кіностудія, створена в 1992 році шляхом реорганізації Київської студії науково-популярних фільмів, що випускала наукові й мультиплікаційні фільми.