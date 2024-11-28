Участник схемы продажи зданий госкиностудии перечислил ВСУ 10 млн грн. Пошел на сделку

Фото - Генштаб ВСУ

Высший антикоррупционный суд вынес приговор в отношении бывшего директора ООО "Вест Прайт" Александра Радько, применив новый механизм заключения соглашений со следствием по коррупционным делам. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

НАБУ и САП обвиняли Радько в пособничестве во время схемы завладения недвижимостью госпредприятия "Национальная кинематека Украины" стоимостью почти 42 млн грн. После экстрадиции из Польши в сентябре 2024 года он пошел на соглашение со следствием, признал вину и разоблачил одного из организаторов коррупционной схемы.

В рамках соглашения Радько перечислил 10 млн грн залога в фонд "Повернись живим", получил условный срок на четыре года с испытательным сроком в три года, штраф и запрет занимать определенные должности.

Это уже пятое соглашение по делу Нацкинематики, где фигурируют девять человек, включая бывшую замминистра культуры Тамару Мазар.

Четверо других подозреваемых ранее заключили сделку со следствием, дали разоблачительные показания и перечислили более 43 млн грн в поддержку ВСУ.

Материалы, собранные НАБУ и САП, позволили через суды отменить аукцион по продаже имущества "Нацкинематики" и вернуть недвижимость в государственную собственность.

Что известно о деле

В феврале 2023 года НАБУ и САП сообщили семи лицам о подозрении в завладении недвижимостью ГП НКУ. Речь шла о 14 зданиях и сооружениях на окраине Киева. Примерная стоимость имущества – почти 42 млн грн.

Среди подозреваемых были замминистра культуры, начальник управления Минкульта, руководители ГП НКУ, бизнесмены.

Еще в 2015 году в суде было открыто дело о банкротстве ГП НКУ. Используя тяжелое финансовое положение госпредприятия, участники схемы разработали план санации, чтобы в итоге завладеть зданиями киностудии.

В итоге был проведен аукцион, в котором победила определенная заранее компания.

Собранные в ходе расследования НАБУ и САП материалы послужили основанием для отмены Хозяйственным судом Киева результатов аукциона.

Национальная кинематека Украины (до 1992 года "ТО документальных и научных фильмов студии "Киевнаучфильм") – государственная киностудия, образованная в 1992 году путем реорганизации Киевской студии научно-популярных фильмов, выпускавшей научные и мультипликационные фильмы.