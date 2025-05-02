Угода про надра вимагатиме зміни Бюджетного кодексу: Кабмін схвалив законопроєкт

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів у п'ятницю, 2 травня, схвалив законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу, що потрібні для реалізації угоди про надра. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Схвалено проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації угоди між Урядом України й Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови", – сказано в повідомленні.

Про те, що угода про надра вимагатиме зміни Бюджетного кодексу, під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді казав глава уряду Денис Шмигаль.

"...для України це абсолютно правильна, хороша перспектива, правильна угода. І, звісно ж, будемо її підтримувати. Важливо, що внесок України вже визначений. Для цього потрібні будуть після ратифікації також зміни до Бюджетного кодексу для того, щоб частину від нових ліцензій, від нової ренти ми могли інвестувати як наш внесок у цей фонд для подальшого здійснення інвестицій виключно в Україні, в розвиток України", – пояснив прем'єр-міністр.