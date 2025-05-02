Соглашение о недрах потребует изменения Бюджетного кодекса: Кабмин одобрил законопроект

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров в пятницу, 2 мая, одобрил законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, необходимых для реализации соглашения о недрах. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Одобрен проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления", – говорится в сообщении.

О том, что соглашение о недрах потребует изменения Бюджетного кодекса, во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде говорил глава правительства Денис Шмыгаль.

"...для Украины это абсолютно правильная, хорошая перспектива, правильная сделка. И, конечно же, будем ее поддерживать. Важно, что вклад Украины уже определен. Для этого потребуются после ратификации также изменения в Бюджетный кодекс для того, чтобы часть от новых лицензий, от новой ренты мы могли инвестировать как наш вклад в этот фонд для дальнейшего осуществления инвестиций исключительно в Украину, в развитие Украины", – пояснил премьер-министр.