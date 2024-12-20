Угорщина надала притулок топкорупціонеру Польщі. Варшава назвала це "ворожим актом"

Між Польщею та Угорщиною розгортається скандал через втечу колишнього заступника міністра юстиції, звинуваченого в корупції

Обвинувачений у корупції в Польщі колишній заступник міністра юстиції Марцин Романовський (Фото: Tomasz Gzell/EPA)

Угорщина надала політичний притулок колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марцину Романовському, звинуваченому в корупції. Про це пише Euractiv.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своєму пості у соцмережі X назвав рішення Будапешта надати притулок "ворожим актом". Міністр пізніше додав, що польське МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини й відкликало свого посла з Будапешта для консультацій.

Романовського, депутата від партії "Право і Справедливість" і колишнього заступника міністра юстиції з 2019-го до 2023 року, польська прокуратура звинувачує у скоєні 11 злочинів.

Звинувачення включають участь в організованому злочинному угрупованні та спробу розкрадання коштів на загальну суму майже 40 млн євро із фонду допомоги жертвам злочинів, яким він керував.

Голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляс заявив місцевому виданню Mandiner's, що польському заступнику міністра надано політичний притулок через відсутність гарантій, що судовий процес над ним у Польщі проходитиме неупереджено.

Гуляс послався на попередній арешт Романовського, який згодом був визнаний польськими судами незаконним, оскільки колишній заступник міністра мав депутатську недоторканність як член Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Романовський зник 11 днів тому після того, як ПАРЄ позбавила його імунітету і суд виніс ухвалу про його арешт. Тоді його адвокат підтвердив у соцмережі X, що Романовський попросив притулку в Угорщині.

Це не перший випадок, коли Угорщина надає притулок закордонним політичним союзникам прем'єр-міністра Віктора Орбана, які зазнають судового переслідування, нагадують в Euractiv.

У 2018 році Угорщина надала притулок колишньому прем'єр-міністру Північної Македонії Ніколі Груєвському після того, як його засудили до двох років ув'язнення за зловживання владою.

Цього року експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару в середині лютого провів два дні в посольстві Угорщини у Бразиліа після того, як поліція конфіскувала його паспорт та заарештувала двох помічників.