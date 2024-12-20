Венгрия дала убежище топ-коррупционеру Польши. Варшава назвала это "враждебным актом"

Между Польшей и Венгрией разгорается скандал из-за побега бывшего замминистра юстиции, обвиняемого в коррупции

Обвиняемый в коррупции в Польше бывший замминистра юстиции Марцин Романовский (Фото: Tomasz Gzell/EPA)

Венгрия предоставила политическое убежище бывшему заместителю министра юстиции Польши Марцину Романовскому, обвиняемому в коррупции. Об этом пишет Euractiv.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своем посте в соцсети X назвал решение Будапешта предоставить убежище "враждебным актом". Министр позже добавил, что польский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии и отозвал своего посла из Будапешта для консультаций.

Романовский, депутат от партии "Право и Справедливость" и бывший заместитель министра юстиции с 2019-го по 2023 год, обвиняется польской прокуратурой в 11 преступлениях.

Обвинения включают участие в организованной преступной группировке и попытку хищения средств на общую сумму почти 40 млн евро из фонда помощи жертвам преступлений, которым он руководил.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляс заявил местному изданию Mandiner's, что польскому замминистра предоставлено политическое убежище из-за отсутствия гарантий, что судебный процесс над ним в Польше будет проходить беспристрастно.

Гуляс сослался на предыдущий арест Романовского, который впоследствии был признан польскими судами незаконным, поскольку бывший замминистра обладал депутатской неприкосновенностью как член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Романовский исчез 11 дней назад после того, как ПАСЕ лишила его иммунитета и суд вынес постановление о его аресте. Тогда его адвокат подтвердил в соцсети X, что Романовский попросил убежища в Венгрии.

Это не первый случай, когда Венгрия предоставляет убежище зарубежным политическим союзникам премьер-министра Виктора Орбана, подвергающимся судебному преследованию, напоминают в Euractiv.

В 2018 году Венгрия предоставила убежище бывшему премьер-министру Северной Македонии Николе Груевскому после того, как его приговорили к двум годам тюремного заключения за злоупотребление властью.

В этом году экс-президент Бразилии Жаир Болсонару в середине февраля провел два дня в посольстве Венгрии в Бразилиа после того, как полиция конфисковала его паспорт и арестовала двух помощников.