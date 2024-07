Угорщина кілька місяців приховувала, що отримала від Китаю кредит на 1 млрд євро

Фото: Li Xueren/EPA/XINHUA

Угорщина у квітні залучила кредит на 1 млрд євро від китайських держбанків, проте інформацію про позику розкрила лише зараз. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оприлюднену інформацію угорського Агентства з управління боргом.

В Агентстві не пояснюють, чому офіційну інформацію про кредит не було опубліковано раніше.

Згідно з повідомленням Агентства, уряд Угорщини отримав кредит на три роки від China Development Bank, Export-Import Bank of China та угорського підрозділу Bank of China Ltd. Кредит допоможе фінансувати інфраструктурні, транспортні та енергетичні проєкти.

У 2022 році Угорщина взяла кредит у розмірі $917 млн від Export-Import Bank of China для фінансування залізничного проєкту Белград-Будапешт, який є частиною китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", свідчать дані Агентства.

Останній кредит був наданий саме перед тим, як голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Будапешт у травні для підписання угод із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про нові залізничні та енергетичні проєкти.

Загальна сума проєктів — до $10 млрд, які фінансуватимуться залученими кредитами. Зокрема, передбачається будівництво залізничного кільця навколо Будапешта, яке зв'яже нові китайські заводи з виробництва автомобілів та акумуляторів в Угорщині із Західною Європою, підтверджував міністр економіки Мартон Надь під час візиту Сі.

"Китайським компаніям потрібна допомога у транспортуванні своїх товарів. Коли угорська держава проводить інфраструктурні поліпшення, вона може розраховувати на китайське фінансування, оскільки саме китайські товари перевозитимуться залізницею та автомагістралями", – цитує Bloomberg витримку з нещодавнього інтерв'ю Надя Inforadio.