Венгрия несколько месяцев скрывала, что получила от Китая кредит на 1 млрд евро
Венгрия в апреле привлекла кредит на 1 млрд евро от китайских госбанков, однако информацию о займе раскрыла только сейчас. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обнародованную информация венгерского Агентства по управлению долгом.
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В Агентстве не объясняют, почему официальная информация о кредите не была опубликована ранее.
Согласно сообщению Агентства, правительство Венгрии получило кредит на три года от China Development Bank, Export-Import Bank of China и венгерского подразделения Bank of China Ltd. Кредит поможет финансировать инфраструктурные, транспортные и энергетические проекты.
В 2022 году Венгрия взяла кредит в размере $917 млн от Export-Import Bank of China для финансирования железнодорожного проекта Белград-Будапешт, являющегося частью китайской инициативы "Один пояс, один путь", показывают данные Агентства.
Последний кредит был предоставлен как раз перед тем, как председатель КНР Си Цзиньпин посетил Будапешт в мае для подписания соглашений с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о новых железнодорожных и энергетических проектах.
Общая сумма проектов — до $10 млрд, которые будут финансироваться за счет кредитов. В частности, предполагается строительство железнодорожного кольца вокруг Будапешта, который свяжет новые китайские заводы по производству автомобилей и аккумуляторов в Венгрии с Западной Европой, подтверждал министр экономики Мартон Надь во время визита Си.
"Китайским компаниям нужна помощь в транспортировке своих товаров. Когда венгерское государство проводит инфраструктурные улучшения, оно может рассчитывать на китайское финансирование, поскольку именно китайские товары будут перевозиться по железной дороге и автомагистралям", — цитирует Bloomberg выдержку из недавнего интервью Надя Inforadio.
- 17 июля 2024 года санкции Украины заблокировали транзит российской нефти Лукойла в Венгрию. После чего Венгрия обвинила Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС и обещала блокировать 6,5 млрд евро на оружие от ЕС. Евросоюз не захотел поддержать Венгрию в борьбе за российскую нефть.