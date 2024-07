Венгрия несколько месяцев скрывала, что получила от Китая кредит на 1 млрд евро

Фото: Li Xueren/EPA/XINHUA

Венгрия в апреле привлекла кредит на 1 млрд евро от китайских госбанков, однако информацию о займе раскрыла только сейчас. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обнародованную информация венгерского Агентства по управлению долгом.

В Агентстве не объясняют, почему официальная информация о кредите не была опубликована ранее.

Согласно сообщению Агентства, правительство Венгрии получило кредит на три года от China Development Bank, Export-Import Bank of China и венгерского подразделения Bank of China Ltd. Кредит поможет финансировать инфраструктурные, транспортные и энергетические проекты.

В 2022 году Венгрия взяла кредит в размере $917 млн от Export-Import Bank of China для финансирования железнодорожного проекта Белград-Будапешт, являющегося частью китайской инициативы "Один пояс, один путь", показывают данные Агентства.

Последний кредит был предоставлен как раз перед тем, как председатель КНР Си Цзиньпин посетил Будапешт в мае для подписания соглашений с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о новых железнодорожных и энергетических проектах.

Общая сумма проектов — до $10 млрд, которые будут финансироваться за счет кредитов. В частности, предполагается строительство железнодорожного кольца вокруг Будапешта, который свяжет новые китайские заводы по производству автомобилей и аккумуляторов в Венгрии с Западной Европой, подтверждал министр экономики Мартон Надь во время визита Си.

"Китайским компаниям нужна помощь в транспортировке своих товаров. Когда венгерское государство проводит инфраструктурные улучшения, оно может рассчитывать на китайское финансирование, поскольку именно китайские товары будут перевозиться по железной дороге и автомагистралям", — цитирует Bloomberg выдержку из недавнего интервью Надя Inforadio.