Україна сподівається на такий самий багаторічний пакет фінансової допомоги від США, як від ЄС

Міністр фінансів Сергій Марченко сподівається, що Сполучені Штати Америки візьмуть приклад з Євросоюзу та пообіцяють Україні багаторічний пакет фінансової допомоги. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

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20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС готує 50 млрд євро для України на наступні чотири роки – у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій. Наступного дня про трирічний пакет фінансової допомоги Україні оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, його країна виділяє $3 млрд у вигляді гарантій під кредити Світового банку на наступні три роки.

Марченко сказав, що "для інших країн G7 стало хорошим сигналом, що Євросоюз уже зробив перший крок".

Міністр позитивно оцінив фінансовий пакет Євросоюзу не тільки за розмір та гнучкість, а й за те, що він прив'язаний до проведення Україною певних реформ.

"Як міністр фінансів я розумію, що проводити реформи – це добре, але краще проводити реформи з певними стимулами", – сказав він.

Марченко додав, що Сполучені Штати допомогли Україні вистояти у війні з Росією, тому він сподівається, що їхня роль у допомозі залишатиметься на рівні з Євросоюзом.