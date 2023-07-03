Украина надеется на такой же многолетний пакет финансовой помощи от США, как от ЕС
Министр финансов Сергей Марченко надеется, что Соединенные Штаты Америки последуют примеру Евросоюза и пообещают Украине многолетний пакет финансовой помощи. Об этом он сказал в интервью Financial Times.
Марченко сказал, что "для других стран G7 стало хорошим сигналом, что Евросоюз уже сделал первый шаг".
Министр положительно оценил финансовый пакет Евросоюза не только за размер и гибкость, но и за то, что он привязан к проведению Украиной определенных реформ.
"Как министр финансов я понимаю, что проводить реформы – это хорошо, но лучше проводить реформы с определенными стимулами", – сказал он.
Марченко добавил, что США помогли Украине выстоять в войне с Россией, поэтому он надеется, что их роль в помощи будет оставаться на уровне с Евросоюзом.
- 30 июня Украина получила от США последний на сегодняшний день грант в размере $1,2 млрд на зарплаты. Деньги выделяются через целевой донорский фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine.
- Нынешний пакет помощи США действует до конца лета, когда в США истекает финансовый год. Министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что она уверена: Конгресс поддержит дальнейшую финансовую поддержку Украины.
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