Украина надеется на такой же многолетний пакет финансовой помощи от США, как от ЕС

Министр финансов Сергей Марченко надеется, что Соединенные Штаты Америки последуют примеру Евросоюза и пообещают Украине многолетний пакет финансовой помощи. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

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Марченко сказал, что "для других стран G7 стало хорошим сигналом, что Евросоюз уже сделал первый шаг".

Министр положительно оценил финансовый пакет Евросоюза не только за размер и гибкость, но и за то, что он привязан к проведению Украиной определенных реформ.

"Как министр финансов я понимаю, что проводить реформы – это хорошо, но лучше проводить реформы с определенными стимулами", – сказал он.

Марченко добавил, что США помогли Украине выстоять в войне с Россией, поэтому он надеется, что их роль в помощи будет оставаться на уровне с Евросоюзом.