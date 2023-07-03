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Украина надеется на такой же многолетний пакет финансовой помощи от США, как от ЕС

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 09:42
Украина надеется на такой же многолетний пакет финансовой помощи от США, как от ЕС - Фото
Фото: Министерство финансов / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко надеется, что Соединенные Штаты Америки последуют примеру Евросоюза и пообещают Украине многолетний пакет финансовой помощи. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

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20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готовит 50 млрд евро для Украины на следующие четыре года – в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. На следующий день о трехлетнем пакете финансовой помощи Украине объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его страна выделяет $3 млрд в виде гарантий под кредиты Всемирного банка на следующие три года.

Марченко сказал, что "для других стран G7 стало хорошим сигналом, что Евросоюз уже сделал первый шаг".

Министр положительно оценил финансовый пакет Евросоюза не только за размер и гибкость, но и за то, что он привязан к проведению Украиной определенных реформ.

"Как министр финансов я понимаю, что проводить реформы – это хорошо, но лучше проводить реформы с определенными стимулами", – сказал он.

Марченко добавил, что США помогли Украине выстоять в войне с Россией, поэтому он надеется, что их роль в помощи будет оставаться на уровне с Евросоюзом.

Андрей Водяный

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