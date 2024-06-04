Україна схвалила залучення $2,1 млрд кредитів на відновлення від Південної Кореї

На першому етапі кредити Південної Кореї залучатимуть на постачання обладнання. З 2025 року – на відновлення

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Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про ратифікацію Рамкової міжурядової угоди з Південною Кореєю щодо залучення $2,1 млрд на 2024-2029 на відновлення України. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

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Ухвалення законопроєкту необхідне для набуття чинності Рамкової угоди щодо кредитів від південнокорейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF), підписаної 19 квітня 2024 року у Вашингтоні.

"Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та проєкти відновлення, які реалізовуватимуться державою або державними компаніями під державну гарантію, а також на фінансування державного бюджету", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Рамкова угода набирає чинності з дати отримання сторонами за дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення необхідних внутрішньодержавних процедур.

Наступним етапом буде підготовка до реалізації відібраних корейською стороною проєктів.

Для кожного проєкту укладатимуться окремі договори, що визначають суму, строки й умови надання пільгових позик.

Відповідно до угоди, на першому етапі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відновлення.

Довідка Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) заснований урядом Південної Кореї з метою сприяння економічній співпраці з країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їхнього промислового розвитку й економічної стабільності. Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) заснований урядом Південної Кореї з метою сприяння економічній співпраці з країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їхнього промислового розвитку й економічної стабільності.