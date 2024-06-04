Украина одобрила привлечение $2,1 млрд кредитов на восстановление от Южной Кореи
Кабинет министров утвердил законопроект о ратификации Рамочного межправительственного соглашения с Южной Кореей о привлечении $2,1 млрд на 2024-2029 на восстановление Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Принятие законопроекта необходимо для вступления в силу Рамочного соглашения по кредитам от южнокорейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), подписанного 19 апреля 2024 года в Вашингтоне.
"Средства будут направлены на закупку оборудования и проекты восстановления, которые будут реализовываться государством или государственными компаниями под государственную гарантию, а также на финансирование государственного бюджета", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
Рамочное соглашение вступает в силу с даты получения сторонами по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении необходимых внутригосударственных процедур.
Следующим этапом будет подготовка к реализации отобранных корейской стороной проектов.
Для каждого проекта будут заключаться отдельные договоры, определяющие сумму, сроки и условия предоставления льготных ссуд.
В соответствии с соглашением, на первом этапе кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.
- 6 апреля 2024 года Южная Корея согласилась выделить новый пакет помощи Украине на $2,3 млрд.