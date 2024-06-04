Украина одобрила привлечение $2,1 млрд кредитов на восстановление от Южной Кореи

На первом этапе кредиты Южной Кореи будут привлекать на поставку оборудования. С 2025 года — на восстановление

Фото: depositphotos.com

Кабинет министров утвердил законопроект о ратификации Рамочного межправительственного соглашения с Южной Кореей о привлечении $2,1 млрд на 2024-2029 на восстановление Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Принятие законопроекта необходимо для вступления в силу Рамочного соглашения по кредитам от южнокорейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), подписанного 19 апреля 2024 года в Вашингтоне.

"Средства будут направлены на закупку оборудования и проекты восстановления, которые будут реализовываться государством или государственными компаниями под государственную гарантию, а также на финансирование государственного бюджета", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Рамочное соглашение вступает в силу с даты получения сторонами по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о завершении необходимых внутригосударственных процедур.

Следующим этапом будет подготовка к реализации отобранных корейской стороной проектов.

Для каждого проекта будут заключаться отдельные договоры, определяющие сумму, сроки и условия предоставления льготных ссуд.

В соответствии с соглашением, на первом этапе кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.

Справка Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) основан правительством Южной Кореи с целью содействия экономическому сотрудничеству с развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности. Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF) основан правительством Южной Кореи с целью содействия экономическому сотрудничеству с развивающимися странами. Фонд оказывает финансовую поддержку странам-партнерам для их промышленного развития и экономической стабильности.