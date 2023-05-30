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Українці купили в "Дії" військових облігацій на 1 млрд грн. Вже отримують виплати

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30.05.2023, 16:57
Українці купили в
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українці придбали 1 млн військових облігацій у застосунку "Дія" на 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.

Інвестори вже отримали 6,6 млн грн виплат за погашені облігації. Ще сотні тисяч власників цінних паперів отримають кошти після закінчення терміну вкладу, додають у міністерстві.

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Зараз у Дії доступні чотири види іменних облігацій, названих на честь тимчасово окупованих українських міст — Ялта, Севастополь, Донецьк та Маріуполь. Найбільш популярні – Донецьк (куплено 220 000 облігацій), Севастополь (130 000) та Ялта (124 000), уточнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Збройні сили вимагають ще більше внесків, щоб якнайшвидше вигнати окупантів із захоплених міст. Допомагайте наближати їхнє звільнення", — закликають у Мінцифрі.

Військові облігації працюють як донат, лише з поверненням коштів та гарантованим прибутком, додають у міністерстві.

Гроші від купівлі військових облігацій у Дії надходять до держбюджету. З цих коштів фінансується армія, медичний напрямок, нараховується заробітна плата військовим.

Вартість однієї облігації становить від 900 грн. Облігації можна придбати у будь-якій кількості з різним терміном виплати (до 1,5 року) та з відсотками доходу від 11-16% річних. Виплата надійде на картку "єПідтримки".

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Роман Бриль
мінцифри"Дія"військові облігаціїдонат
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