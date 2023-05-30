Украинцы купили в "Дия" военных облигаций на 1 млрд грн. Уже получают выплаты

Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в приложении "Дия" на 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.

Инвесторы уже получили 6,6 млн грн выплат за погашенные облигации. Еще сотни тысяч владельцев ценных бумаг получат денежные средства по истечении срока вклада, добавляют в министерстве.

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Сейчас в Дие доступны четыре вида именных облигаций, названные в честь временно оккупированных украинских городов — Ялта, Севастополь, Донецк и Мариуполь. Наиболее популярные – Донецк (куплено 220 000 облигаций), Севастополь (130 000) и Ялта (124 000), уточнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вооруженные силы требуют еще больше вкладов, чтобы как можно быстрее выгнать оккупантов из захваченных городов. Помогайте приближать их освобождение", — призывают в Минцифре.

Военные облигации работают как донат, только с возвратом денежных средств и гарантированной прибылью, добавляют в министерстве.

Деньги от покупки военных облигаций в Дие поступают в госбюджет. Из этих средств финансируется армия, медицинское направление, начисляется заработная плата военным.

Стоимость одной облигации составляет от 900 грн. Облигации можно приобрести в любом количестве с разным сроком выплаты (до 1,5 лет) и с процентами дохода от 11-16% годовых. Выплата поступит на карту "єПідтримки".

3 октября 2022 года Минцифра представила военные облигации в Дие.

На середину марта 2023 года украинцы вложили полмиллиарда гривен в военные облигации в Дие.

5 апреля в Дие появилась новая именная облигация — Ялта.

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