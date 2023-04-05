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Вклад в освобождение Ялты: в Дие появилась новая именная облигация

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 18:24
Вклад в освобождение Ялты: в Дие появилась новая именная облигация - Фото
Фото: depositphotos.com

В приложении Дия доступна новая именная военная облигация "Ялта". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.   

"Купите новую военную облигацию "Ялта" несколькими кликами в смартфоне и приближайте Украину к победе, а наши города – к деоккупации", – призывают в Минцифре.

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Выплаты по облигациям "Ялта" запланированы на 26 июня 2024 года. 

Кроме "Ялты", в приложении Дия продаются еще шесть облигаций с разными процентными ставками и датами выплат. 

Военные именные облигации продаются в Дие с сентября прошлого года.

Были выпущены облигации в честь одного из временно оккупированных городов: Херсон, Мелитополь, Горловка, Донецк, Луганск, Севастополь, Мариуполь, Энергодар, Бердянск. Часть из них уже раскуплены. 

Деньги от покупки военных облигаций в Дие поступают в госбюджет. Из этих средств финансируется армия, медицинское направление, начисляется заработная плата военным.   

Облигации работают как депозит – сначала инвестор вкладывает средства, а затем получает их обратно с процентами.    

Стоимость одной облигации составляет от 900 грн. Облигации можно приобрести в любом количестве и в зависимости от срока выплаты (до 1,5 лет) с процентами дохода (11-16% годовых). Выплата поступит на карту "єПідтримки".    

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Роман Бриль
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