На Рівненщині рекорд приватизації: за Рівнеторф запропонували 205 млн грн

Фонд держмайна провів на платформі Prozorro.Продажі аукціон з приватизації виробника торф'яних брикетів Рівнеторф із смт Смига в Рівненській області. Результати аукціону опубліковані на Prozorro.

За актив змагалися 12 компаній, переможець запропонував 205 млн грн, що більш ніж учетверо перевищує стартову ціну (47,1 млн грн). Це рекордна ціна продажу державного активу на Рівненщині, підтвердив голова обласної адміністрації Віталій Коваль.

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Переможцем аукціону стала зареєстрована у Києві консалтингова компанія Ленд Гроу, бенефіціара Олексія Халімона. У відкритих реєстрах його вказано як директора чотирьох та власника двох компаній.

Рівнеторф виробляє торф'яні напівбрикети та неагломерований паливний торф. На підприємстві працює 175 осіб.

За умовами аукціону, переможець торгів має виплатити всі борги із зарплати.

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