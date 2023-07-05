В Ровенской области рекорд приватизации: за Ровноторф предложили 205 млн грн

Фонд госимущества провел на платформе Prozorro.Продажи аукцион по приватизации производителя торфяных брикетов Ровноторф из пгт Смыга в Ровенской области. Результаты аукциона опубликованы на Prozorro.

За актив соревновались 12 компаний, победитель предложил 205 млн грн, что в более чем в четыре раза выше стартовой цены (47,1 млн грн). Это рекордная цена продажи государственного актива в Ровенской области, подтвердил глава областной администрации Виталий Коваль.

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Победителем аукциона стала зарегистрированная в Киеве консалтинговая компания Ленд Гроу, бенефициара Алексея Халимона. В открытых реестрах он указан директором четырех и собственником двух компаний.

Ровноторф производит торфяные полубрикеты и неагломерированный топливный торф. На предприятии работают 175 человек.

По условиям аукциона, победитель торгов должен выплатить все долги по зарплатам.

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