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В Ровенской области рекорд приватизации: за Ровноторф предложили 205 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 15:31
В Ровенской области рекорд приватизации: за Ровноторф предложили 205 млн грн - Фото
Фото: prozorro.sale

Фонд госимущества провел на платформе Prozorro.Продажи аукцион по приватизации производителя торфяных брикетов Ровноторф из пгт Смыга в Ровенской области. Результаты аукциона опубликованы на Prozorro.   

За актив соревновались 12 компаний, победитель предложил 205 млн грн, что в более чем в четыре раза выше стартовой цены (47,1 млн грн). Это рекордная цена продажи государственного актива в Ровенской области, подтвердил глава областной администрации Виталий Коваль.   

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Победителем аукциона стала зарегистрированная в Киеве консалтинговая компания Ленд Гроу, бенефициара Алексея Халимона. В открытых реестрах он указан директором четырех и собственником двух компаний. 

Ровноторф производит торфяные полубрикеты и неагломерированный топливный торф. На предприятии работают 175 человек.  

По условиям аукциона, победитель торгов должен выплатить все долги по зарплатам. 

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Роман Брыль
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