В Україні подорожчало оформлення ID-картки та інших документів

Фото: МВС/telegram

Вартість оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки у стандартний термін, 20 робочих днів, зросла до 504 грн та до 874 грн у 10-денний термін. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Це пов'язано із тим, що Поліграфічний комбінат "Україна" змінив ціну на бланки окремих біометричних документів, пояснюють у міністерстві.

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Також зросла ціна оформлення посвідки на проживання. Вид на тимчасове проживання – до 1056 грн, посвідки на постійне проживання – до 1151 грн. Ці документи оформлюються протягом 15 робочих днів.

Вартість оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон зросла до 6867 грн.

У МВС нагадують, що оформлення ID-картки для громадян, які досягли 14-річного віку та одержують паспорт громадянина України вперше, — безкоштовне.

Міжнародне доставлення посвідчення водія розширили ще на вісім країн.

5 грудня 2023 року Кабмін спростив оформлення паспортів за кордоном: дозволив ідентифікацію за відео.

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