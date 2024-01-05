В Украине подорожало оформление ID-карты и других документов

Фото: МВД/telegram

Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в виде ID-карты в стандартный срок, 20 рабочих дней, выросла до 504 грн и до 874 грн в 10-дневный срок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Это связано с тем, что Полиграфический комбинат "Украина" изменил цену на бланки отдельных биометрических документов, объясняют в министерстве.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Также выросла цена оформления вида на жительство. Вид на временное проживание — до 1056 грн, вид на постоянное проживание — до 1151 грн. Эти документы оформляются в течение 15 рабочих дней.

Стоимость оформления удостоверения личности без гражданства для выезда за границу выросла до 6867 грн.

В МВД напоминают, что оформление ID-карты для граждан, достигших 14-летнего возраста и получающих паспорт гражданина Украины впервые, — бесплатное.

Международную доставку водительских прав расширили еще на восемь стран.

5 декабря 2023 года Кабмин упростил оформление паспортов за границей: разрешил идентификацию по видео.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости