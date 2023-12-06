Велика Британія оголосила про санкції проти компаній із шести країн. Допомагають Росії

У списку санкцій Британії вже 30 компаній із третіх країн, які підтримують воєнну машину Росії

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Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій, куди увійшла 31 російська оборонна компанія та приватні особи, а також компанії з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану. Про це повідомляється на британському урядовому порталі.

Нові санкції сигналізують про нетерпимість Великої Британії до тих, хто сприяє незаконній війні Росії, де б вони не перебували, заявляють у британському уряді.

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Більшість російських компаній і фізосіб, що потрапили до списку, пов'язані з розробкою і виробництвом дронів і компонентів ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів. Це НВП "Радар ММС", "Радіотехкомплект", АТ "Ратеп", АТ "Союз", "Аероскан" та інші.

У пакет потрапили три суб'єкти, які підтримують мережу групи Вагнера (включно з військовою групою "Русіч", яка воює в Україні), та чотири оператори суден (ОАЕ) з так званого "тіньового флоту", який використовується Росією для транспортування нафти в обхід санкцій.

Санкції запроваджуються також проти постачальників із третіх країн для російської армії.

Це білоруське АТ "Конструкторське бюро "Дісплей", сербська AVIO CHEM, узбецька Мвізіон, турецька Smart Trading Limited та три китайські компанії – Asia Pacific Links, Sinno Electronics та Xinghua Co.

Загалом Велика Британія запровадила санкції вже проти 30 компаній із третіх країн, які підтримують воєнну машину Росії.

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