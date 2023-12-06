Великобритания ввела санкции против компаний из шести стран. Помогают России

В санкционном списке Британии уже 30 компаний из третьих стран, поддерживающих военную машину России

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Великобритания объявила о новом пакете санкций, куда вошла 31 российская оборонная компания и частные лица, а также компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана. Об этом сообщается на британском правительственном портале.

Новые санкции сигнализируют о нетерпимости Великобритании к тем, кто способствует незаконной войне России, где бы они ни находились, заявляют в британском правительстве.

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Большинство попавших в список российских компаний и физлиц связаны с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов. Это НПП "Радар ММС", "Радиотехкомплект", АО "Ратеп", АО "Союз", "Аэроскан" и другие.

В пакет попали три субъекта, поддерживающие сеть группы Вагнера (включая военную группу "Русич", которая воюет в Украине), и четыре оператора судов (ОАЭ) из так называемого "теневого флота", используемого Россией для транспортировки нефти в обход санкций.

Санкции водятся также против поставщиков из третьих стран для российской армии.

Это беларуское АО "Конструкторское бюро "Дисплей", сербская AVIO CHEM, узбекская Мвизион, турецкая Smart Trading Limited и три китайских компании – Asia Pacific Links, Sinno Electronics и Xinghua Co.

Всего Великобритания ввела санкции уже против 30 компаний из третьих стран, поддерживающих военную машину России.

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