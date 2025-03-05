Виплати Національного кешбеку затримуються, але гроші вже в обробці – Мінекономіки
Виплати за програмою "Національний кешбек" за грудень та січень затримуються, але у Міністерстві економіки запевняють, що вони вже в обробці. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
У пресслужбі відомства зазначили, що усі виплати відбудуться у повному обсязі й "3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень".
"Розуміємо, що багато українців очікують на виплату кешбеку, яка зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Адже для багатьох це фінансова підтримка", – заявили у Мінекономіки.
У пресслужбі відомства додали, що уряд вже виділив необхідні гроші, але операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж очікувалося.
"Щойно буде відома точна дата зарахування коштів, ми одразу повідомимо про це на сайті програми", – наголосили у Мінекономіки.
- У січні 2025 року Кабінет міністрів розширив дію програми "Національний кешбек" на товари, які продає Укрпошта.
- За шість місяців роботи державної програми "Національний кешбек" до неї долучилося понад 1700 українських виробників. Найбільше представників бізнесу зареєструвалися в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.