Виплати Національного кешбеку затримуються, але гроші вже в обробці – Мінекономіки

За грудень та січень 3,4 млн українців накопичили 714 млн грн кешбеку від держави

Фото: Мінекономіки

Виплати за програмою "Національний кешбек" за грудень та січень затримуються, але у Міністерстві економіки запевняють, що вони вже в обробці. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

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У пресслужбі відомства зазначили, що усі виплати відбудуться у повному обсязі й "3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень".

"Розуміємо, що багато українців очікують на виплату кешбеку, яка зазвичай приходить у 20-х числах місяця. Адже для багатьох це фінансова підтримка", – заявили у Мінекономіки.

У пресслужбі відомства додали, що уряд вже виділив необхідні гроші, але операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж очікувалося.

"Щойно буде відома точна дата зарахування коштів, ми одразу повідомимо про це на сайті програми", – наголосили у Мінекономіки.