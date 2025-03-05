Выплаты Национального кешбэка задерживаются, но деньги уже в обработке – Минэкономики

За декабрь и январь 3,4 млн украинцев накопили 714 млн грн кешбэка от государства

Фото: Минэкономики

Выплаты по программе "Национальный кешбэк" за декабрь и январь задерживаются, но в Министерстве экономики уверяют, что они в обработке. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

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В пресс-службе ведомства отметили, что все выплаты состоятся в полном объеме и "3,4 млн украинцев получат 714 млн грн кешбэка за декабрь и январь".

"Понимаем, что многие украинцы ожидают выплаты кешбэка, которая обычно приходит в 20-х числах месяца. Ведь для многих это финансовая поддержка", – заявили в Минэкономики.

В пресс-службе ведомства добавили, что правительство уже выделило необходимые деньги, но операционные процессы требуют немного больше времени, чем ожидалось.

"Как только будет известна точная дата зачисления средств, мы сразу сообщим об этом на сайте программы", – подчеркнули в Минэкономики.