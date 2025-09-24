Витрати Кремля на війну залишаться найбільшою статтею держбюджету впродовж найближчих трьох років

Росія продовжить витрачати на війну у 2026-2028 роках близько 13 трлн рублів щороку

Фото: EPA

Впродовж найближчих трьох років Росія продовжить витрачати на війну близько 13 трлн рублів щороку ($154,7 млрд), випливає з проєкту державного бюджету на 2026-2028 роки, з яким ознайомився Telegram-канал Faridaily.

Витрати Кремля на армію залишаться найбільшою статтею держбюджету впродовж найближчих трьох років.

Відповідно до проєкту бюджету, який у середу схвалив уряд РФ, наступного року на армію (стаття "Національна оборона") влада витратить 12,6 трлн рублів, у 2027 році – 13,6 трлн, у 2028 році – 13 трлн.

Джерело: Telegram-канал Faridaily

Рік тому, ухвалюючи черговий трирічний бюджет, влада закладала військові витрати 2026 року на рівні 12,8 трлн рублів, 2027 року – 13,1 трлн рублів.

Щорічні видатки за статтею "Національна безпека і правоохоронна діяльність" (за нею фінансуються, наприклад, поліція, Росгвардія і спецслужби) найближчими роками становитимуть 4-4,5 трлн рублів. Зростання, якщо порівнювати з чинним законом про бюджет, – більш ніж на 20%.

Сумарно частка витрат на армію і силовиків у бюджеті 2026 року становитиме 41%.

У 2025 році російська влада планувала витратити на війну 13,5 трлн рублів, а разом із безпекою – 17 трлн, або 8% ВВП, проте насправді ці витрати вищі.

24 вересня Росія оголосила про підвищення ПДВ для фінансування війни проти України. Стандартну ставку податку на додану вартість (ПДВ) пропонується підвищити з 20% до 22%, а поріг доходу для сплати ПДВ за спрощеною системою – знизити з 60 млн до 10 млн рублів.