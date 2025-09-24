Росія оголосила про підвищення ПДВ для фінансування війни проти України

Для фінансування російської військової машини не вистачає грошей, будуть підвищувати податки

Фото: depositphotos.com

Міністерство фінансів Росії в середу, 24 вересня, внесло законопроєкт щодо збільшення податків для фінансування сектору "оборони та безпеки", тобто війни проти України. Про це повідомляється на сайті російського міністерства.

Пропонується підвищити стандартну ставку податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%, а поріг доходу для сплати ПДВ у разі спрощеної системи – знизити з 60 млн до 10 млн рублів.

Пільгова ставка ПДВ у Росії залишиться на рівні 10% для соціально важливих товарів, таких як продукти, ліки, дитячі товари.

Також пропонується ввести податок на азартні ігри в розмірі 5% від прийнятих ставок і податок на прибуток в розмірі 25% для букмекерських контор.

Хоча офіційно у пресрелізі російського Мінфіну не повідомляється про бюджетні проблеми, фактично ці заходи є визнанням того, що наявних доходів бюджету недостатньо для покриття військових витрат.

Спочатку проєкт бюджету на 2025 рік у Росії зверстали з дефіцитом лише 0,5%, в червні його плановий розмір підвищили в 3,5 раза через падіння доходів від нафти й газу. Але й цей показник виявився заниженим, бо в січні-серпні дефіцит бюджету, згідно з офіційними даними, перевищив 4 трлн рублів, або 1,9% ВВП.