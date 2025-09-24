Россия объявила о повышении НДС для финансирования войны против Украины

Для финансирования российской военной машины не хватает денег, будут повышать налоги

Фото: depositphotos.com

Министерство финансов России в среду, 24 сентября, внесло законопроект об увеличении налогов для финансирования сектора "обороны и безопасности", то есть войны против Украины. Об этом сообщается на сайте российского министерства.

Предлагается повысить стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, а порог дохода для уплаты НДС при упрощенной системе – снизить с 60 млн до 10 млн рублей.

Читайте также Россия находится в глубоком экономическом кризисе. Экономист о влиянии санкций на РФ

Льготная ставка НДС в России останется на уровне 10% для социально важных товаров, таких как продукты, лекарства, детские товары.

Также предлагается ввести налог на азартные игры в размере 5% от принятых ставок и налог на прибыль в размере 25% для букмекерских контор.

Хотя официально в пресс-релизе российского Минфина не сообщается о бюджетных проблемах, фактически эти меры являются признанием того, что имеющихся доходов бюджета недостаточно для покрытия военных расходов.

Сначала проект бюджета на 2025 год в России сверстали с дефицитом всего 0,5%, в июне его плановый размер повысили в 3,5 раза из-за падения доходов от нефти и газа. Но и этот показатель оказался заниженным, так как в январе-августе дефицит бюджета, согласно официальным данным, превысил 4 трлн рублей, или 1,9% ВВП.