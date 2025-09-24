Россия объявила о повышении НДС для финансирования войны против Украины
Министерство финансов России в среду, 24 сентября, внесло законопроект об увеличении налогов для финансирования сектора "обороны и безопасности", то есть войны против Украины. Об этом сообщается на сайте российского министерства.
Предлагается повысить стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, а порог дохода для уплаты НДС при упрощенной системе – снизить с 60 млн до 10 млн рублей.
Льготная ставка НДС в России останется на уровне 10% для социально важных товаров, таких как продукты, лекарства, детские товары.
Также предлагается ввести налог на азартные игры в размере 5% от принятых ставок и налог на прибыль в размере 25% для букмекерских контор.
Хотя официально в пресс-релизе российского Минфина не сообщается о бюджетных проблемах, фактически эти меры являются признанием того, что имеющихся доходов бюджета недостаточно для покрытия военных расходов.
Сначала проект бюджета на 2025 год в России сверстали с дефицитом всего 0,5%, в июне его плановый размер повысили в 3,5 раза из-за падения доходов от нефти и газа. Но и этот показатель оказался заниженным, так как в январе-августе дефицит бюджета, согласно официальным данным, превысил 4 трлн рублей, или 1,9% ВВП.
- Президент США Дональд Трамп 23 августа назвал Россию "бумажным тигром", добавив, что диктатор Владимир Путин и Россия находятся в "большой экономической беде".
- Служба внешней разведки Украины ожидает, что российская экономика к концу 2025 года начнет рушиться под давлением санкций и военных расходов.
Комментарии (0)