Росія готується помітно збільшити військові витрати у 2025 році: проєкт бюджету

Західні журналісти ознайомилися з проєктом бюджету Росії на 2025 рік. У нього закладають збільшення видатків на сектор оборони й безпеки

Укриття в Росії (Фото: EPA / Stringer)

Проєкт федерального бюджету Росії на 2025-2027 роки передбачає помітне збільшення військових видатків. За даними Bloomberg, витрати за статтями на національну оборону та внутрішню безпеку збільшаться на 27% до 13,2 трлн рублів ($142 млрд).

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Разом сектор оборони та безпеки з'їсть 40% бюджету і 6,2% ВВП. У наступні роки витрати мають зменшитися, згідно з проєктом бюджету, – до 5,6% ВВП у 2026 році й до 5,1% у 2027 році.

Військові видатки Росії у 2025 році перевищать сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку.

Засекречені витрати бюджету також зростуть (з 11,1 трлн до 12,9 трлн рублів) і досягнуть у 2025 році 30% бюджету

Водночас проєкт бюджету передбачає, що бюджетний дефіцит наступного року скоротиться до 0,5% ВВП завдяки нещодавньому підвищенню податків.

Bloomberg вказує, що цей прогноз виглядає надто оптимістичним, виходячи з цьогорічного дефіциту. У 2024 році він очікується, за офіційними підрахунками, на рівні 1,7% ВВП.

Минулого тижня Верховна Рада України почала розглядати проєкт державного бюджету на 2025 рік, у якому фінансування сектору безпеки та оборони заплановане на рівні 2,22 трлн грн (приблизно $53 млрд), що становить 26,3% від прогнозованого ВВП країни.