Россия готовится заметно увеличить военные расходы в 2025 году: проект бюджета

Западные журналисты ознакомились с проектом бюджета России на 2025 год. В него закладывают увеличение расходов на сектор обороны и безопасности

Укрытие в России (Фото: EPA / Stringer)

Проект федерального бюджета России на 2025-2027 годы предусматривает заметное увеличение военных расходов. По данным Bloomberg, расходы по статьям на национальную оборону и внутреннюю безопасность увеличатся на 27% до 13,2 трлн рублей ($142 млрд).

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Итого сектор обороны и безопасности съест 40% бюджета и 6,2% ВВП. В последующие годы расходы должны уменьшиться согласно проекту бюджета – до 5,6% ВВП в 2026 году и до 5,1% в 2027 году.

Военные расходы России в 2025 году превысят совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.

Засекреченные расходы бюджета также возрастут (с 11,1 трлн до 12,9 трлн рублей) и достигнут в 2025 году 30% бюджета

В то же время проект бюджета предусматривает, что бюджетный дефицит в следующем году сократится до 0,5% ВВП благодаря недавнему повышению налогов.

Bloomberg указывает, что этот прогноз выглядит слишком оптимистичным, исходя из дефицита этого года. В 2024 году он ожидается, по официальным подсчетам, на уровне 1,7% ВВП.

На прошлой неделе Верховная Рада Украины начала рассматривать проект государственного бюджета на 2025 год, в котором финансирование сектора безопасности и обороны запланировано на уровне 2,22 трлн грн (приблизительно $53 млрд), что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.