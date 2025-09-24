Расходы Кремля на войну останутся самой крупной статьей госбюджета в ближайшие три года

Россия продолжит тратить на войну в 2026-2028 годах около 13 трлн рублей ежегодно

Фото: EPA

В ближайшие три года Россия продолжит тратить на войну около 13 трлн рублей ежегодно, следует из проекта государственного бюджета на 2026-2028 годы, с которым ознакомился Telegram-канал Faridaily.

Расходы Кремля на армию останутся самой крупной статьей госбюджета в ближайшие три года.

В соответствии с проектом бюджета, который в среду был одобрен правительством РФ, в следующем году на армию (статья "Национальная оборона") власти потратят 12,6 трлн рублей, в 2027 году – 13,6 трлн, в 2028 году – 13 трлн.

Источник: Telegram-канал Faridaily

Год назад, принимая очередной трехлетний бюджет, власти закладывали военные расходы в 2026 году на уровне 12,8 трлн рублей, в 2027 году – 13,1 трлн рублей.

Ежегодные расходы по статье "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (по ней финансируются, например, полиция, Росгвардия и спецслужбы) в ближайшие годы составят 4-4,5 трлн рублей. Рост по сравнению с действующим законом о бюджете – более чем на 20%.

Суммарно доля расходов на армию и силовиков в бюджете в 2026 году составит 41%.

В 2025 году российские власти планировали потратить на войну 13,5 трлн рублей, а вместе с безопасностью – 17 трлн, или 8% ВВП, однако в реальности эти расходы выше.

24 сентября Россия объявила о повышении НДС для финансирования войны против Украины. Стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) предлагается повысить с 20% до 22%, а порог дохода для уплаты НДС при упрощенной системе – снизить с 60 млн до 10 млн рублей.